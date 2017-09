Am Sonntag sollte der Hurrikan in Florida auf Land treffen. In allen betroffenen Gebieten bereiteten sich die Menschen mit Hochdruck darauf vor. Rund eine Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Touristen wurden in Sicherheit gebracht, in Miami standen Einwohner an, um sich Trinkwasser in Flaschen und Benzin zu sichern.

Ganz Florida für Evakuierung wappnen

"Die Frage ist nicht mehr, ob Florida getroffen wird, sondern wie hart", hiess es am Freitag vom US-Katastrophenschutz. Alle Einwohner Floridas sollten sich laut dem Gouverneur für eine Evakuierung wappnen.

Der Leiter des US-Katastrophenschutzes Fema, Brock Long, ging davon aus, das Teile Floridas nach "Irma" für Tage ohne Strom sein könnten. Mehr als 100'000 Menschen würden möglicherweise kurzfristig Notunterkünfte benötigen.

Bilder der Zerstörung nach Hurrikan «Irma»: