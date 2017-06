Was das mit Recycling zu tun hat

Mir wurde zwar auf Nachfrage versichert, dass mehr Geld gespendet wird nach Aufrufen mit Gerümpel drin. Aber, und das scheint dort niemanden zu interessieren: Ich behaupte, über die Hälfte der Aufrufe landet im Müll. Wenn sie im Altpapier landen, stören die Beilagen dort den Recycling-Prozess, und es ist meistens billiges Plastikzeugs aus China, gemischt mit billigem Metall aus Kaputschistan. Das Schlimme daran ist, alle machen es sofort nach, bis es zur Seuche wird.

Warum mich das so aufregt?

Ich führe ja beileibe kein vorbildliches Leben, ich glaube durchaus, dass Mutter Natur mit mir ab und zu gern ein Hühnchen rupfen würde. Obwohl ich Autofahrten privat auf das Nötige beschränke, bin ich doch bei den vielen Auftritten meistens mit dem Kombi oder dem Bus unterwegs, es ist einfach zu viel Material für eine Zugfahrt.

Das Einzige, was ich dann Mütterchen Natur unter die Nase reiben könnte, wäre meine Liebe zum Recycling. Ich freue mich sehr, wenn ich irgendetwas der Wiederverwertung zuführen kann, und es tut mir weh, wenn ich in Abfallkübeln PET-Flaschen oder Aludosen sehe. Schon oft habe ich solche Fremdkörper, wenn sie nicht allzu versifft waren, herausgefischt und richtig entsorgt. Ich komme mir dann ziemlich gut vor, obwohl dieses Gefühl völlig lächerlich ist angesichts der Probleme, die auf uns zukommen.

Aber es ist immerhin etwas. Ein Tropfen auf den heissen Stein, auf dem man übrigens auch ein feines Rindsfilet braten könnte. Ein heikles Thema, seit wir wissen, dass uns auch diese unschuldigen Tiere, in Massen gezüchtet, mit ihren Abgasen ins Nirwana furzen könnten.

Wie gesagt, es ist keine grossartige Leistung, Dosen, Batterien, Glas, PET und neuerdings auch andere Plastikflaschen am richtigen Ort zu entsorgen. Doch es würde mich freuen, wenn wir das als kleinsten gemeinsamen Nenner vereinbaren könnten. Immerhin.

Vor allem die Batterien liegen mir am Herzen, wohl eine der dämlichsten Erfindungen der «Krone der Schöpfung». Eine Giftbombe, die nur ein lächerliches bisschen Strom speichert, um vielleicht ein doofes Spielzeughäschen zum Hoppeln zu bringen!

Zuerst frage ich immer Bekannte oder schreibs auf Tutti.ch aus

Ich gebe mir Mühe, nichts wegzuwerfen, was noch brauchbar ist. Zuerst frage ich im Bekanntenkreis oder ich schreibe es bei Tutti aus, gratis zum Abholen. Schon vor dreissig Jahren habe ich einfach Sachen vor die Gartentüre gestellt, einen Zettel dran: «Gratis zum Mitnehmen».

Oft hatte ich dann sogar eine Flasche Wein im Briefkasten, mit einem Danke-Kärtchen.

Ich versuche, Dinge erst dann zu ersetzen, wenn es dringend notwendig ist (Ausnahme: Unterhosen), und nicht, weil das neue Teil zwei Tasten oder Lämpchen mehr hat.

Das ist mein bescheidener Beitrag und ich wiederhole mich, es ist ein lächerlicher Beitrag, verglichen mit den Leuten, die ihr Leben wirklich umkrempeln und umweltbewusst leben. Ihnen gilt meine gnadenlose Bewunderung.

Dies vor allem in einer Zeit, in der der mächtigste Polit-Trottel sämtliche Umwelt-Sorgen als Fake-News abtut. Sein Besuch im Vatikan hat mich nicht erstaunt, konnte er mit dem Papst doch auf Augenhöhe fachsimpeln, Trump lebt ja auch im Zölibat, allerdings im Intelligenz-Zölibat.