Die Reiseseite tourismdprk.gov.kp gibt es auf Koreanisch, Englisch, Chinesisch, Russisch und Japanisch. Sie bietet neben idyllischen Fotos und Tourenpaketen Basis-Informationen zu den Möglichkeiten, mit Bus, Bahn und Flugzeug zu reisen, und sich in der Hauptstadt Pjöngjang zurechtzufinden.

Direkt eine Reise buchen lässt sich aber nicht. Zudem findet sich keine Liste der wenigen ausländischen Reiseagenturen, die Nordkorea im Programm haben.

Das US-Aussenministerium warnt US-Bürger vor Reisen in Nordkorea; sie laufen demnach Gefahr, festgenommen und für lange Zeit inhaftiert zu sein. Ähnliche Warnungen existieren in vielen weiteren Ländern.

Die Schweiz warnt nicht explizit vor Reisen ins Land, rät aber, sich strikt an die Anweisungen des Reiseleiters zu halten. In Nordkorea sind nur geführte und durch das staatliche Reisebüro organisierte Reisen möglich, wie es in den Reisehinweisen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten heisst.

US-Student gestorben

In den letzten zehn Jahren wurden 16 US-Bürger in Nordkorea festgehalten. Zu ihnen gehörte auch der im Juni verstorbene 22-jährige Student Warmbier. Er war im März 2016 wegen Diebstahls eines Agitprop-Posters zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden, kurz danach ins Koma gefallen und wenige Tage vor seinem Tod "aus humanitären Gründen" freigelassen.