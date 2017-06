Das Tier schlängelt sich über die Kühlerhaube und weiss offenbar genau, wo es hin will: zum Fahrerfenster. Dort schaut sie aufgeregt zum Fenster hinein. Ein wenig so, als ob sie ihrem Chauffeur sagen wollte, er solle anhalten.

Das wäre vielleicht nicht mal eine so schlechte Idee gewesen. Es ist nämlich nicht ganz klar, was hier furchterregender ist: die Schlange oder dass der Autofahrer am Steuer sein Handy zückt, um während der Fahrt ein Video zu machen. (smo)