Einer der Täter sei kurz darauf festgenommen worden, teilte Scotland Yard mit. Augenzeugen berichteten, dass eine ganze Gruppe von Männern die Attacke im Westfield Shopping Centre in Stratford ausgeführt habe.

Feuerwehr und Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten im Shopping Centre. Der Vorfall werde aber nicht als Terroranschlag behandelt, sagte ein Polizeisprecher.

Möglicherweise handelt es sich bei der Chemikalie um eine Säure. In den vergangenen Monaten gab es eine ganze Reihe von Attacken mit ätzenden Substanzen in London, darunter auch bei Raubüberfällen von Banden und Streitereien. In Grossbritannien sind solche aggressiven Substanzen relativ leicht und billig zu beschaffen.