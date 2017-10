Der Norden Kaliforniens brannte und mit ihm ganze Städte und bedeutende Weinbaugebiete. Unaufhörlich kämpften die Rettungskräfte gegen die Feuerwalze an, die Zahl der Toten stieg Ende Woche auf über 30 an. Das Oakland-Hills-Feuer wird wohl als einer der grössten Waldbrände von Kalifornien in die Geschichte eingehen.

Und mittendrin: die Stadt Santa Rosa. Von ganzen Vierteln liess das Feuer dort nur noch Schutt und Asche übrig. In so einem Viertel liess der Drohenpilot Douglas Thron seine Kamera steigen. Und fing Szenen ein, die so bizarr anmuten, dass man seien Augen kaum traut.

Thron fliegt über ein mehr oder weniger komplett abgebranntes Einfamilienhausquartier – Autowracks, kohlschwarze Baum-Skelette und Rauch, der sich wie Nebel über die unwirkliche Szenerie legt.

Doch in der toten Landschaft bewegt sich noch etwas. Es ist ein Pöstler, der mit seinem Auto Briefe und Pakete ausliefert. Als wäre nichts geschehen, hält er alle paar Einfahrten und steckt Post in die Briefkästen. In Briefkästen, zu denen es keine Häuser mehr gibt.