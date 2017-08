Grund für die «Horden» von Eintagsfliegen ist die Fischarmut im der Taganrog-Bucht am Asowschen Meer. Die Insekten leben zwei bis drei Jahre als Larven am Ufer und nur einen Tag als fliegende Mücken. Eigentlich würden 90 Prozent der Tiere bereits als Larven gefressen, weil der Fischbestand in den letzten zehn Jahren aber massiv zurückgegangen ist, fehlen die natürlichen Feinde und die Region wird regelrecht mit Mücken überschwemmt.