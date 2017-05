Ein 54-jähriger Mann ist am Samstag bei Kaltbrunn SG ausserhalb eines Wanderwegs zu Tode gestürzt. Er wurde nach 20 Uhr durch Polizisten 40 Meter unterhalb des Zwirentobelwegs tot in einem Bachbett gefunden, wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.