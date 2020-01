Dreieinhalb Jahre Dauergezerre gehen zu Ende: Am Freitag ist tatsächlich Brexit. Am Mittwochabend lagen sich Europaabgeordnete in den Armen und sangen «Auld Lang Syne», einige trugen blau-rote Schals mit Europafahne, der britischen Flagge Union Jack und der Aufschrift: «Für immer zusammen». Bei einigen flossen Tränen. Die rührenden Szenen sehen Sie im Video.