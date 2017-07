Das Kantonsgericht Zug wies die Klage jedoch ab - das Urteil ist den Parteien schon länger bekannt. Zwar anerkannte es die Forderung Clevens, aber weil das Darlehen nicht rechtskräftig gekündigt worden sei, sei die Zivilklage abzuweisen.

Ob der Kläger das Urteil weiterziehen wird, ist noch offen. Clevens Anwalt Oliver Habke sagte am Montag der Nachrichtenagentur sda, er könne dazu noch keine Stellung nehmen. Cleven will die 40 Millionen Franken weiterhin einfordern. Das Verfahren in England läuft unabhängig von jenem in Zug, das er verloren hat.

Sein Anwalt Habke sagte dazu: "Sobald das Verfahren in London in diesem Verfahrensstand ist, wird die Forderung formell angemeldet."