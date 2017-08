Die 88-Jährige, deren Markenzeichen "Polka Dots" genannte farbige Punkte sind, die sie auf Leinwände, Skulpturen und Menschen malt, startet ihr Museumsprojekt am 1. Oktober mit einer Ausstellung jüngster Werke ihrer Serie "My Eternal Soul", wie die Zeitung "Asahi Shimbun" am Montag ankündigte.

In dem fünfstöckigen Yayoi Kusama Museum in Tokios Bezirk Shinjuku werden unter anderem Malereien und interaktive Werke der Künstlerin zu sehen sein. Kusamas Inspirationen und ihre Vorliebe für grelle bunte Farben, Punkte und Muster haben ihren Ursprung in Halluzinationen, unter denen die preisgekrönte Japanerin seit ihrer Kindheit leidet.