Zur Zeit fällt das Bier mit Freunden wieder einmal für eine Weile aus. Denn Basman studiert für die TV-Miniserie "Clash of Futures" die Rolle des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss. "Die Zeit, in der ich zum Höss werde, tue ich niemandem an", sagte der 27-Jährige zu "The Red Bulletin".

Er gehe ganz tief hinein in den Rudolf-Höss-Kosmos, bis er nicht mehr herauskomme. Er lese wieder und wieder dieselben Biografien, gucke dieselben Fotos und höre dieselbe Musik. Wenn dieser Flow über mehrere Monate andauere, "dann wird's wirklich geil".