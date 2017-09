Der Profi des Everton FC gab vor dem Magistrates' Court in Stockport zu, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Rooney war in der Nacht zum 1. September in der Grafschaft Cheshire von der Polizei festgenommen worden. Sein Alkoholpegel soll deutlich über der erlaubten Grenze gelegen haben. Er war anschliessend auf Kaution freigelassen worden.

Rooney war im August aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Der ehemalige Kapitän und Rekordtorschütze (119 Spiele/53 Tore) der "Three Lions" will sich nach eigenen Angaben nur noch seinem Verein Everton widmen, zu dem er nach 13 Jahren bei Manchester United im Sommer zurückgekehrt war. Seine Frau Colleen, mit der Rooney seit 2008 verheiratet ist, erwartet das vierte gemeinsame Kind.