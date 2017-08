Die 48-Jährige stürzte am 25. Juli in Luzern bei ihrer Partnernummer "Desire of Flight" vier Meter in die Tiefe. Dabei brach sie sich beide Handgelenke, renkte sich einen Ellenbogen aus und verletzte sich auch im Rücken- und Beckenbereich. Sechs Stunden lang sei sie operiert worden, erklärte die Artistin dem Portal "zentralplus.ch".

Mittlerweile kann sie wieder gehen und einige Handgriffe selber erledigen, wie sie sagt. Ihre Nummer beim Zirkus Knie fällt derweil nicht aus. Ihre 26-jährige Tochter ersetzt sie. Das habe sie bereits vor zehn Jahren getan, als Abakarova schwanger war.

So sei das in einer Zirkusfamilie: "Mein Grossvater war Artist, seine sieben Töchter sind auch alle im Zirkus und auch meine Kinder bleiben dem Metier treu."