Bauer-Anwalt Adrian Gross begründete dies in einer E-Mail unter anderem mit den Auswirkungen des Urteils auf die gesamte Medienbranche.

Wilson hatte sich in Australien juristisch gegen Berichte in australischen Bauer-Zeitschriften wie "OK" und "Women's Weekly" zur Wehr gesetzt, wonach sie angeblich bei ihrem Alter und ihrer Herkunft geschummelt habe. Die Schauspielerin, die in Filmen wie "Pitch Perfect" und "Bridesmaids" mitgespielt hat, gab an, dass ihr deshalb Rollen in anderen grossen Filmprojekten entgingen.

Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaats Victoria in Melbourne gab Wilson im September Recht. Die Richter verurteilten Bauer zur höchsten Summe, die verglichen mit ähnlichen Fällen jemals in Australien verhängt wurde.