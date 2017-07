"Ich will überleben, ich will nicht, dass auch ich umgebracht werde", sagte Downs im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf die hohe Mordrate in Mexiko.

Ihr gerade erschienenes Album "Salón, Lágrimas y Deseos" ("Salon, Tränen und Verlangen") enthält zwar feministische Botschaften und entspringt nach ihren Worten teilweise ihrer "Desillusionierung" über ihre beiden Heimatländer USA und Mexiko. Doch ist das Album insgesamt weniger explizit politisch als " Balas y Chocolate" ("Kugeln und Schokolade") von 2015.

Der damalige Song "La Patria Madrina" (etwa: "Das Vaterland als Patin"), ein Duett mit dem kolumbianischen Superstar Juanes, ist den 43 Studenten gewidmet, die 2014 in Mexiko verschleppt und mutmasslich ermordet wurden. Polizisten sollen sie an eine Drogenbande ausgeliefert haben.

"Lebend wurden sie mitgenommen, lebend wollen wir sie zurück!" ruft Downs in dem Song aus. Nach diesem Lied habe sie sich "in Gefahr gefühlt", sagte die Sängerin jetzt in dem AFP-Interview. Wegen ihres Engagements für die Menschenrechte habe sie schon öfters Angst verspürt. Die Musikerin ist unter anderem für die Organisation Amnesty International aktiv.

Downs wuchs als Tochter einer mexikanischen Sängerin mit indigenen Wurzeln und eines US-Professors im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca auf. Im Verlauf ihres Lebens ist sie zwischen ihren beiden Heimatländern hin- und hergependelt. Ihre Musik umspannt die unterschiedlichsten Stile, von traditionellen lateinamerikanischen Formen wie Boleros, Rancheros und Cumbia bis zu Rock und Pop.