"Es gibt keine Worte, die beschreiben, wie ich mich fühle, ich liebe dich ohne Ende, Raf", schrieb das Model danach auf Instagram. Mutter Cindy Crawford gratulierte ebenfalls per Instagram. "Was für ein Auftakt deiner ersten Laufsteg-Saison. Ich freue mich so für dich."

Gerber ist die Tochter von Crawford und ihrem Mann, dem Unternehmer Rande Gerber. Die beiden haben auch noch den 18 Jahre alten Sohn Presley, der ebenfalls als Model arbeitet.