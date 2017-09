Ein Anwohner des Triesner Anwesens bestätigte dem "Vaterland", er habe den 77-jährigen Weltstar schon öfter in der Villa ein- und ausgehen sehen. Ausserdem habe er Turner von der Lage und der Aussicht schwärmen hören. Auch andere Prominente habe er dort gesichtet, beispielsweise Bryan Adams.

"Verdunkelte Limousinen würden die Strasse hinauffahren, Bodyguards seien im Vorhof zu sehen und das ganze Anwesen werde per Videokameras überwacht", zitiert das "Vaterland" den Gewährsmann. Die Immobilie im Triesner Oberdorf habe einen Verkaufspreis von 40 bis 50 Millionen Franken.

Tina Turner lebt seit 1994 in der Schweiz, zunächst in Zürich, später in der Mietvilla Château Algonquin in Küsnacht. In dem Anwesen mit Seeanstoss heiratete sie 2013 ihren langjährigen Lebenspartner Erwin Bach. Im selben Jahr gab sie ihr US-Bürgerrecht auf und erhielt den Schweizer Pass.