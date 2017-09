"Der Mama und dem Baby geht es gut", meldete Chris Shepherd vom Fernsehsender WPBF-25 am Freitag unter Berufung auf Spitalkreise. Auch das Magazin "US Weekly" verkündete unter Berufung auf das Umfeld der Tennisspielerin die Geburt.

Berichten zufolge kam Serena Williams am Mittwoch ins Spital. Im St Mary's Medical Center in West Palm Beach im Bundesstaat Florida war aus Sicherheitsgründen ein ganzes Stockwerk für den Superstar reserviert worden, wie der Sender CBS berichtete.

"Glückwunsch Serena!!!", schrieb der spanische Tennisspieler Rafael Nadal auf Twitter. Pop-Diva Beyonce gratulierte auf Instagram und zeigte ein Foto der schwangeren Williams in einem fliessenden weissen Gewand. Williams' Coach Patrick Mouratoglou erklärte auf Twitter: "Congratulations@SerenaWilliams zu Deinem Töchterchen (...) Erhol Dich gut & geniesse ohne Ende".

Williams' ältere Schwester Venus sagte, sie sei "total aufgeregt", als sie über die Geburt ihrer Nichte informiert wurde. Da war sie gerade auf dem Weg zum Drittrundenspiel der US Open in New York. Nach dem Match, das sie gewann, lehnte sie alle Fragen ab, die nicht mit Tennis zu tun hatten.

Vater des Kindes ist der Unternehmer Alexis Ohanian, der Mitgründer des Online-Netzwerks Reddit. Im Dezember hatte Williams ihre Verlobung mit Ohanian bekanntgegeben.

In einem Interview mit dem Magazin "Vogue" kündigte Williams im August an, sie wolle im nächsten Januar wieder bei den Australien Open antreten. Williams ist eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Mit ihren 23 Siegen bei Grand-Slam-Turnieren überholte sie die deutsche Tennislegende Steffi Graf.