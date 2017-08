Eine Erklärung dazu lieferte sie zunächst nicht. Am Freitag hatte Swift sämtliche Inhalte ihrer Profile in den sozialen Netzwerken gelöscht.

Fans und Branchenkenner spekulierten, dass Swift möglicherweise neue Musik bekanntgeben werde. Vor drei Jahren - am 18.August - hatte sie im Netz ihr fünftes Album "1989" angekündigt und die erste Single "Shake It Off" mit einem Video vorgestellt. Seit 2014 hat die Grammy-Preisträgerin kein neues Album herausgebracht.

Swift war zuletzt wegen eines Grapschprozesses in den Schlagzeilen. Vorige Woche gewann sie ein Zivilverfahren gegen einen Radio-DJ, der ihr bei einem Fototermin im Juni 2013 in Denver unter den Rock gegriffen hatte. Nach dem Gerichtssieg kündigte sie an, künftig mit Geldspenden Opfern sexueller Gewalt helfen zu wollen.

https://twitter.com/taylorswift13