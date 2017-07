Stress ist die 13. Persönlichkeit, die als #WOODVETIA-Figur verewigt wird. Der Zoo wurde als Standort gewählt, weil er sich - wie auch Stress - für den Erhalt und Schutz von natürlichen Lebensräumen engagiert, wie #WOODVETIA in ihrer Medienmitteilung schreibt. Das Holz der Statue von Stress stammt von einer Birke in Lausanne, wo der Künstler lebte und seine ersten Erfolge als Musiker feierte.

"Es ehrt mich natürlich, dass ich in Holz geschnitzt wurde", wird Stress in der Mitteilung zitiert. Und weiter: "Ich wollte erst nicht, dass für mich ein Baum gefällt wird, bis mir erklärt wurde, dass die Holzernte für einen gesunden Wald sehr wichtig ist." Es sei wichtig, so Stress, "den Schweizer Wald als Ausgleichsort, Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und auch als Arbeitgeber weiterhin gesund zu halten".