Vielleicht werde aber wieder einmal eine Zeit kommen, wo Musiker davon leben könnten, dass sie Rockmusik machen, sagte der 66-Jährige - der auch unter seinem Künstlernamen Little Steven bekannt ist, der Nachrichtenagentur dpa.

Erstmals seit 25 Jahren ist der Musiker wieder mit seiner Band The Disciples of Soul auf Tour. Van Zandt hat sich auch als Schauspieler einen Namen gemacht, unter anderem in den TV-Serien "Die Sopranos" und "Lilyhammer".