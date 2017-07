"Private Banking" beleuchtet am Beispiel der fiktiven Privatbank Weyer die Ab- und Hintergründe des Schweizer Finanzplatzes, wie der "SonntagsBlick" schreibt. Die 38-jährige Patrizia Laeri übernimmt die Rolle einer Fernsehjournalistin, die der neuen Bankdirektorin im Interview auf den Zahn fühlen soll. Gespielt wird die Bankerin von Stephanie Japp.

"Obwohl es mein Job ist, war es schwierig, sich in die Rolle einzufühlen", so Laeri. Des Lobes voll ist sie für Regisseurin Oberli. Diese sei am Set sehr präsent und schenke jeder noch so kleinen Rolle grosse Aufmerksamkeit.