Die Kleine ist bereits am 23. März zur Welt gekommen. Vater ist SP-Politiker Marco Kistler.

Trotz Mutterschaftsurlaub ist die 29-jährige Mutter am heutigen Dienstag nach Bern gereist. Für wichtige Geschäfte wie aktuell die zusätzlichen Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung wolle sie dies auch weiterhin tun. "Entscheidend ist aber, dass ich Ronja in dieser Zeit in guten Händen weiss", so Meyer zum "Blick.