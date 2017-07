Sofia Boutella und sie seien beide Tänzerinnen und die Sexszenen hätten sie einfach durchchoreografiert, erzählte die 41-jährige Südafrikanerin in einem Interview mit dem Magazin "Extra". Männer seien meistens keine Tänzer, was bedeute, dass man die Sexszenen nicht einfach als Choreografie drehen könne.

In "Atomic Blonde" spielt Theron die Agentin Lorraine in Berlin zur Zeit des Kalten Krieges. Der Film, der Lorraine als eine Art weiblichen James Bond inszeniert, wird auf der Piazza Grande am Filmfestival in Locarno gezeigt. In den Deutschschweizer Kinos startet er am 24. August.