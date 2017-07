Er schaue den kommenden Tagen und Wochen "sehr positiv" entgegen, schrieb Glarner am Samstag auf seinem Facebook-Account. Dass er sich trotz den schweren Verletzungen keine Sorgen um seine sportliche Zukunft macht, unterstrich Glarner auch mit der Aussage "Never give up". Dazu postete der Schwingerkönig aus Meiringen ein Bild von sich im Spitalbett.

Der 31-Jährige war am Dienstag nach einem Fotoshooting auf einer Gondel aus einer Höhe von zwölf Metern zu Boden gestürzt. Dabei zog er sich Becken- und Fussverletzungen zu. Wie es zum Unglück kam, wird derzeit noch abgeklärt.