In einem T-Shirt mit der Aufschrift "SeaWorld Sucks" und mit einem Megaphon bewaffnet klärte der langjährige Tierschützer das Publikum auf über die vielen vorzeitigen Todesfälle von Orcas in SeaWorld und über das Leiden von Meeressäugern in dem Park.

"Orcas verdienen ein Leben im Ozean, nicht eine lebenslange Haft an einem Ort, wo sie endlos Kreise ziehen, bis sie an einer Krankheit sterben", sagte Cromwell laut dem Promiportal "pagesix.com". Der streitbare 77-Jährige fasste letzten Monat bereits eine einwöchige Haftstrafe, weil er 2015 gegen ein Kraftwerk protestierte und die Busse nicht bezahlen wollte.