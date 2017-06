Unter den Gästen seien Kollegen wie Anne Hathaway, Emily Blunt und John Krasinski gewesen, berichtete die US-Zeitschrift "US Weekly" am Montag. Die 40-jährige Chastain ist seit 2012 mit dem Mode-Manager, dem Spross eines alten italienischen Adelsgeschlechts aus Bergamo in der Lombardei, zusammen.

Die Kalifornierin gehörte in diesem Jahr der neunköpfigen Jury der Filmfestspiele in Cannes an. Für ihre Rolle als CIA-Agentin in "Zero Dark Thirty" war sie 2013 für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Im Jahr zuvor hatte sie mit dem Film "The Help" Chancen auf einen Nebenrollen-Oscar.