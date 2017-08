Sie habe Momente erlebt, in denen sich Männer danebenbenommen hätten, erzählte die 32-Jährige dem US-Magazin "Rolling Stone": "Nicht sexuell, aber unanständig in einer sexistischen Art. Respektlos. Das Leben war nicht immer rosig und toll für mich als Frau in der Welt."

In der Comic-Verfilmung "Wonder Woman" spielt die ehemalige Miss Israel zum ersten Mal die Superheldin und Amazone. Die geplante Fortsetzung soll Ende 2019 in die Kinos kommen.