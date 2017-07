Dazu verwies sie am Montag auf einen Bericht der "Washington Post" über die Veröffentlichung vertraulicher Wähler-Daten durch die US-Regierung. Auf welches Museum sich die Schauspielerin ("Twin Peaks") genau bezog, wurde nicht klar.

US-Präsident Donald Trump hatte eine Kommission eingesetzt, die mögliche Unregelmässigkeiten bei der US-Wahl untersuchen sollte. Laut "Washington Post" veröffentlichte die US-Regierung vergangene Woche Hunderte Emails von Bürgern, die sich an die Kommission wandten - inklusive Namen und Adressen der Absender.

Judd befindet sich für Dreharbeiten zur US-Spionageserie "Berlin Station" in der deutschen Hauptstadt. Laut dem Magazin "Variety" übernimmt die Schauspielerin in der zweiten Staffel der Serie über die CIA in Berlin eine Hauptrolle.