Sein aktuelles Engagement an den Wormser Nibelungen-Festspielen sei ein gutes Beispiel: "Das ist jetzt nicht so eine schwerwiegende Arbeit, wo man sagt: Oh, ich muss mich jetzt davon erholen", sagte der 50-jährige Schweizer der Deutschen Presse-Agentur.

In dem Stück "Glut", das im Kriegsjahr 1915 spielt, schlüpft Bennent in die Rolle eines Waffenhändlers, der den Beinamen "Rimbaud" hat. Auch der französische Dichter Arthur Rimbaud soll einst als Waffenhändler tätig gewesen sein.