Der 34-jährige Jost ist seit zwölf Jahren Gagschreiber für die Sendung und moderiert seit 2014 auch vor der Kamera. Die 32-jährige Johansson spielte in SNL vorübergehend Ivanka Trump - im Staffelfinale vom Wochenende unter anderem in einem Sketch, in dem die ganze Familie Trump Leonard Cohens "Hallelujah" singt.

Anschliessend ans Saisonfinale ging's mit versammelter Mannschaft zum Feiern zum Rockefeller Center. Dort sollen die Schauspielerin und der Comedian heftig geflirtet und sogar geknuddelt haben, wie Gewährspersonen der "New York Post" berichteten.