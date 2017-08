Bis jetzt sei die Schwangerschaft unkompliziert verlaufen, erzählte die 37-Jährige der "Schweizer Illustrierten". In den ersten drei Monaten habe sie zwar an Übelkeit gelitten, aber sobald sie auf der Bühne stand, sei das verflogen gewesen. "Zum Glück - kreidebleich von der Bühne zu rennen, fand ich nicht so eine tolle Vorstellung."

Mittlerweile ist die Tour vorbei und Jaël im sechsten Monat. Sie schreibt neue Songs, macht Yoga und geniesst laut "SI" ihren wachsenden Babybauch. Nach der Geburt plant sie sechs Monate Babypause, danach teilt sie sich mit ihrem Partner die Kinderbetreuung.