Unter ihrer Fittiche soll den Teilnehmerinnen der Online-Suche stattdessen von Anfang an die Realität des Modelbusiness' gezeigt werden, sagte die 25-jährige Freundin von Rapper Stress im Magazin "20 Minuten Friday". Dass Shootings beispielsweise öfter in einem Studio als an weissen Sandstränden stattfinden, und dass Katalog-Jobs häufiger seien als "edgy Modeshootings oder Kampagnen".

Die grössten Chancen, ins Geschäft einzusteigen, haben ihrer Meinung nach 15- bis 17-jährige Mädchen. Ihr Aufruf richte sich aber auch an Ältere. Und überhaupt: "Ich hoffe wirklich sehr, dass auch Girls aus den kleinsten Dörfern in den entlegensten Tälern, die noch nie ans Modeln dachten, am Casting teilnehmen", so Furrer.

www.friday-magazine.ch/newface