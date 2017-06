Als Grund für seine innere Ruhe nennt er seine Familie - "sie ist mir das Wichtigste". Paradoxerweise fühlt er sich aber genau in seiner Rolle als zweifacher Vater "verspannt". Er habe es nach elf Jahren immer noch nicht geschafft, einen lockeren Umgang damit zu finden, sagte der 47-jährige Ehemann von Moderatorin und Schauspielerin Viola Tami zur "GlücksPost".

Das äussere sich in Situationen wie diesem einen Geburtstagsfest, bei dem er kürzlich so richtig gerne reingehauen hätte. "Am Ende bin ich doch früh und nüchtern heim, damit ich um acht Uhr die Jungs zum Fussball-Turnier fahren konnte, obwohl wir es eigentlich mal sausen lassen wollten", so Kilchsperger. Er schaffe es einfach nicht, auch mal loszulassen.