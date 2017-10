"Ich hatte in den Siebzigern mit meinen TV-Shows bis zu 48 Prozent Einschaltquoten. Dagegen kann das Dschungelcamp einpacken." Gemäss "Bild" hat der Kölner Privatsender RTL dem Sänger eine Rekordgage von 300'000 Euro geboten, um im Januar ins TV-Camp in den australischen Dschungel zu ziehen. Ein RTL-Sprecher wollte dies am Montag nicht kommentieren.

Laut "Bild" sollen in der neuen Staffel Schlagersängerin Tina York, Fotomodell Tatjana Gsell, DSDS-Sänger Daniele Negroni, Transgender-Model Giuliana Farfalla und Daniela Katzenbergers Halbschwester Jenny Frankhauser dabei sein.