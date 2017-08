Er habe sich nicht mit der Königin vermählt, um in Roskilde begraben zu werden, sagte der 83-Jährige in der Boulevard-Zeitung "Se og Hør". Vergangene Woche hatte das dänische Königshaus bekanntgegeben, dass Prinz Henrik nach seinem Tod nicht neben seiner Frau in der Domkirche von Roskilde beigesetzt werden will.

"Es ist meine Frau und nicht ich, die etwas an der Entscheidung ändern kann", sagte Henrik weiter. "Wenn sie will, dass wir zusammen begraben werden, muss sie mich zum Königinnengemahl machen. Fertig." Prinz Henrik hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er mit seinem Titel nicht glücklich war. Er wäre gern König gewesen. 2016 ging er in den Ruhestand und legt dabei auch den Titel "Prinzgemahl" ab. Die beiden sind seit 50 Jahren miteinander verheiratet. Das Königshaus wollte das Interview nicht kommentieren.