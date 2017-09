Das Paar besuchte am Montag gemeinsam in Toronto die "Invictus Games", einen Sportwettkampf für verwundete Soldaten und Veteranen. Nebeneinander sitzend schauten der 33-jährige Prinz und die 36-jährige US-Schauspielerin ein Rollstuhltennis-Spiel an.

Schon am Vortag waren beide bei der Veranstaltung - sassen da allerdings noch weit auseinander. Dennoch werteten britische Medien schon diesen Auftritt als "Meilenstein in der Beziehung". Schon lange wird im Vereinigten Königreich spekuliert, ob Harry und die amerikanische Schauspielerin heiraten.

Offiziell zusammen gezeigt hatten sich die Beiden bislang aber noch nicht - dass es bei den "Invictus Games" so weit sein könnte, hatten Royal-Fans aber schon zuvor gehofft. Schliesslich sind die Spiele eine Herzensangelegenheit des Prinzen, und die in Kalifornien geborene Markle steht in Toronto für die Fernsehserie "Suits" vor der Kamera.

Dass das Paar sich bei seinem gemeinsamen Auftritt so vertraut und gelöst öffentlich zeigen würde, damit hatte aber wohl kaum jemand gerechnet. Einige Medien titelten zu den Bildern "royal snuggling" - königliches Kuscheln.