Auf der Facebookseite des Klubs hiess es am Donnerstag: "Usain Bolt, verwandle Deinen Traum in die Wirklichkeit! Spiel Fussball bei Beira Mar!" Um der 30-jährigen Sprintlegende aus Jamaika die Übersiedlung nach Portugal schmackhaft zu machen, preisen die Klubverantwortlichen Essen, Bier und Bootsausflüge an.

Usain müsse nicht einmal das schwarz-gelbe Trikot des jamaikanischen Leichtathletik-Teams wechseln. Denn auch die Farben des SC Beira Mar sind Gelb und Schwarz.

Mit einer Vorzugsbehandlung darf Bolt den Angaben zufolge allerdings nicht rechnen. Die Trainingseinheiten hätten bereits begonnen, und Goldmedaillen seien da eher hinderlich. Bolt holte allein bei Olympischen Spielen acht Mal Gold und stellte mehrere Weltrekorde auf.

Bei der diesjährigen Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London - gedacht als Abschluss seiner Karriere - musste er sich allerdings im Hundert-Meter-Sprint mit einer Bronzemedaille begnügen, bei der 4x100-Meter-Staffel verletzte er sich und kam nicht ins Ziel.

Anfang des Jahres absolvierte Bolt bereits einige Probetrainings im Trikot von Borussia Dortmund. Sein eigentlicher Traumklub ist aber der englische Rekordmeister Manchester United, für den er am 2. September bei einem Benefizspiel gegen den FC Barcelona antritt.