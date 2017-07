Der "SonntagsBlick" berichtete über die noch frische Liebe zwischen dem 52-jährigen Berner Autor ("Der Goalie bin ig") und der 29-jährigen TV-Moderatorin und Schauspielerin. Das Paar habe sich bereits gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt, schreibt das Blatt: etwa an einem Fussballspiel in Bern - Lenz ist ein grosser Fan der Berner Young Boys - oder an der Solennität in Burgdorf.

Ein "Vertrauter" erzählte dem "SonntagsBlick", Lenz habe nun "endlich seine 'schöne Fanny' gefunden". Der jüngste Roman des Autors handelt unter anderem von einer attraktiven, jungen Frau aus Zofingen, "Di schöni Fanny".

Im Artikel liess sich im Übrigen auch Rahel Grunders Vater zitieren: "Ich freue mich sehr für die beiden", so der 61-jährige Politiker.