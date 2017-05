Auf dem Foto, welches der Sänger am Samstag in den Social Media hochgeladen hat, sieht man ihn mit Spielkarten in der Hand, einem langen Bart und glasperlenbesetzten Dreadlocks.

McCartney ist nicht der erste Musiker, der in "Pirates of the Caribbean" mitmacht. Nachdem Johnny Depp jahrelang herumerzählt hatte, er habe seine Figur des Jack Sparrow teilweise Keith Richards nachgebildet, tauchte der Rolling-Stones-Gitarrist tatsächlich in Teil 3 auf.