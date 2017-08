Die in Moldau geborene Musikerin hat nicht nur seit Kurzem die Vier am Rücken, sie ist auch noch Schweizerin geworden. "Das war wichtig, weil ich hier lebe", so Kopatchinskaja im "Bund". Ausserdem sei es fantastisch, wie viel das Volk hier mitentscheiden könne.

Die Mutter einer Tochter, die mit ihrer Familie in Bern lebt, hat aber erst nach China reisen müssen, um auch die gute Luft in ihrer Heimat schätzen zu lernen. "In vielen Ländern kann man das Leitungswasser nicht trinken. Die Schweiz ist ein unglaubliches Land."