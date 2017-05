In der Sendung seien seine Fähigkeiten allerdings sehr selektiv dargestellt worden, sagte der 38-Jährige der "Berner Zeitung" im Interview. Zum Beispiel sei die Szene herausgeschnitten worden, in der er die Bachelorette Eli anhand ihrer Augen als Skorpionfrau identifizierte. "Das war wohl zu 'eso' fürs Fernsehen", vermutet der Berner.

Angeblich hat Olivier Wermuth vor seinem Engagement keine einzige Folge der Sendung gesehen. Er habe unvoreingenommen in das Abenteuer steigen wollen, sagt er. Er habe sich auch nicht aktiv beworben, sondern sei im Ausgang angesprochen worden. Da er zu dem Zeitpunkt gerade Single war, habe er sich gesagt: Warum nicht einmal in die Ferne schweifen und sein Glück in Thailand versuchen?

Seiner Meinung nach würde Eli zu ihm passen: "Ich finde sie visuell attraktiv. Sie ist wie ein 'Liebes-Eli-xier'. Und sie ist sehr vielseitig und redegewandt. Und begeisterungsfähig. Eli spielt nichts, ist vor der Kamera, was sie hinter der Kamera ist. Das finde ich cool."