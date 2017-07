"Meine Mama hat mir das geschickt. Sie ist in einer Rehaklinik mit vielen wilden Katzenbabys. Sie wollte, dass ihr Bescheid wisst, wie gut es ihr geht", schrieb Newton-Johns Tochter, Chloe Lattanzi, zu einem Video, das sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte.

Newton-John, die nicht zuletzt dank ihrer Rolle in "Grease" an der Seite von John Travolta grosse Erfolge feierte, litt bereits vor 25 Jahren an Brustkrebs, konnte die Krankheit aber damals besiegen. Im Mai entdeckten die Ärzte einen neuen Tumor, der bereits Metastasen gebildet hatte. Seither war es still geworden um die Schauspielerin, die sich einer Therapie unterzieht.