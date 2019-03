Der ehemalige deutsche Fussballnationalspieler Mesut Özil (30) und seine Verlobte Amine Gülse haben Erdogan (25) am Freitag auf dem Istanbuler Flughafen im Regierungsterminal empfangen. Und nicht nur das: Özil soll Erdogan zur Hochzeit eingeladen und sogar gebeten haben, sein Trauzeuge zu werden. Das berichtet die türkische Zeitung «Hürriyet». Die Hochzeit soll im Sommer stattfinden.

Brisant: Özil überreichte Erdogan vor der Fussball-WM 2018 ein Trikot – ein Foto davon postete auf Social Media. Das Treffen sorgte für viel Wirbel, schliesslich gilt Erdogan vielen im Westen mittlerweile als Despot. Özil nahm trotzdem keine Stellung zum Treffen mit Erdogan, der öffentliche Druck schwoll an. Auch der deutsche Fussballbund mit Nationaltrainer Jogi Löw unterschätzten dies. Die Causa Özil-Erdogan sorgte damit für viel Unruhe in der deutschen Nationalmannschaft, die als Titelverteidiger sang- und klanglos in der Vorrunde ausschied. Es war ein Desaster für den deutschen Fussball.