Dazu veröffentlichte die Österreicherin, die in New York lebt, Fotos, auf denen sie die berühmten Flügel trägt. Der Job als Laufsteg-"Engel" bei der seit mehr als 20 Jahren mit viel Pomp inszenierten Dessous-Show, mit der die US-Marke zu Beginn der Weihnachtszeit ihr Sortiment präsentiert, ist höchst begehrt.

Unter den berühmten Models, die schon mit den teils riesigen Federkleidern aufgetreten sind, finden sich etwa Naomi Campbell, Gisele Bündchen, Heidi Klum und Cara Delevigne.

Sie werde den Anruf von Victoria's Secret nie vergessen, schrieb Leopold, die mit 14 für die Modelkarriere entdeckt worden war. "Ich habe ganz unten angefangen und hatte so viele Höhen und Tiefen, aber jetzt kann ich sagen, wenn man hart arbeitet und an sich selbst glaubt und sich treu bleibt, ist nur der Himmel die Grenze." Man solle seine Träume nie aufgeben.

Für den Wäschekonzern arbeitet die Österreicherin schon seit Herbst 2013, bisher für Fotoshootings. Dass sie sich nun auch die Flügel umschnallen darf, mache sie unsagbar glücklich. Nach London, New York und Paris wird die Show in diesem Jahr in Shanghai stattfinden.