Alles, was ihr wichtig ist, hätten gute Freunde über die Wintermonate auf ihrem Vehikel verewigt, erzählte die 36-Jährige dem "Blick". So stehe hinten "My Donkey", was in Kombination mit dem Reptilienmuster auf Hellgrau perfekt zu ihrer Tierliebe passe. Das alte Mikrofon als Hupe wiederum "symbolisiert meine Arbeit und meinen Gesang".

Nicht fehlen darf auf dem gepimpten Motorrad die Aufschrift "Rock'n'Roll". "Sie steht für mein Leben, meine Leidenschaft", so Havel, die im Juli und August erneut das SRF Sommerkrimi-Quiz moderieren wird.