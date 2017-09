"So viele Entscheidungen und Fragen bei der Arbeit an meinem Fotoband", schrieb Burri auf Instagram. Schwarz-Weiss, Farbe oder beides? Mit einem Verlag oder allein? Und falls allein: All die eMails an Fotografen, um die ausgewählten Bilder in der besten Auflösung zu bekommen, all die Telefonanrufe, um die Rechte zu bekommen - all das stresst Burri. "Great that I love challenges" - "grossartig, dass ich gerne Herausforderungen habe" - macht sie sich selber Mut.