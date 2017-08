Aus diesem Grund lese sie inzwischen immer beide Horoskope und glaube an das Positive darin. Zu ihrem Vierzigsten wünscht sich Burri, dass alle ihre Träume wahr werden mögen. Einer davon ist folgende Schlagzeile: "Nina Burri ist das neue Bond-Girl."

Würde sie in absehbarer Zeit den richtigen Partner dafür finden, dann möchte die Weltenbummlerin unbedingt Kinder, wie sie dem "Blick" sagte. Eine Familie zu haben, stelle sie sich schön vor. "Wenn ich an meine Eltern und an meine Schwester denke, ist es sicherlich sogar das Wichtigste."