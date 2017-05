Bevor er sich Dienstagabend ins Bett gelegt habe und nie mehr aufgewacht sei, habe er sich über Schmerzen in der Brust und im Arm geklagt, berichtete das US-Promiportal "TMZ.com" am Mittwoch (Ortszeit). Tagsüber habe Bob Carter bei heissen Temperaturen im Garten seines Hauses in Florida gearbeitet.

Die beiden Musiker Nick und Aaron Carter verabschiedeten sich am Donnerstag mit Nachrichten und Bilder in den Sozialen Netzwerken von ihrem Vater.